Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Nato

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Nato:

"Das Aufnahme-Ersuchen der beiden nordischen Länder steht damit in einer Reihe von sicherheitspolitischen Risikoabwägungen, die seit dem Ende des Kalten Krieges die Erweiterung der Nato bestimmt haben. Finnland und Schweden zeugen noch einmal mit all ihrer Glaubwürdigkeit davon, dass der Erweiterungsprozess kein finsteres Verschwörungskonzept aus einem CIA-Keller ist, sondern dem freien Bedürfnis souveräner Staaten folgt. Nicht die Nato will in den Norden - die nordischen Staaten suchen Schutz in der Nato. Nicht die Nato bedroht Russland; Russland bedroht Staaten, die deshalb in die Nato flüchten."/yyzz/DP/stw