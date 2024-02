Pressestimme: 'Südkurier' zu Annäherung von FDP und Union

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Annäherung von FDP und Union:

Bei der FDP herrscht Panik. In ihrer Verzweiflung versuchen die Liberalen derzeit alles, um ihren Absturz in der Wählergunst irgendwie zu stoppen. Die ständigen Blockaden bei fast allen gemeinsamen Vorhaben der Ampel-Koalition zeigen das, und auch das Liebäugeln mit der Union ist damit zu erklären. Die Angst, bei der Europawahl und den Landtagswahlen in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, ist derzeit die treibende Kraft bei der FDP. Dabei wäre es höchste Zeit, einmal selbstkritisch Bilanz zu ziehen. Hat dieser eingeschlagene Weg zum Erfolg geführt? Die Antwort geben immer neue Tiefstwerte in den Umfragen. Daran wird auch das jüngste Manöver nichts ändern, denn die möglichen Szenarien nach einem Koalitionsbruch sind überschaubar und für die FPD wenig erfolgsversprechend: Entweder eine Minderheitsregierung mit der Union, oder Neuwahlen. Mit konstruktivem Mitregieren wäre für die Liberalen viel mehr zu gewinnen. Aber diese Einsicht muss sich erst noch durchsetzen./nme/DP/mis