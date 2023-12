Pressestimme: 'Südkurier' zu Bahn-Boni

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Bahn-Boni:

"Eines muss man der Bahn ja lassen: die Kreativität, die der Konzern beim Schönreden und Verschleiern eigener Fehler an den Tag legt, ist bemerkenswert. Trotz unzufriedener Kunden und noch mehr Verspätungen sieht sich der Vorstand auf einem guten Weg, weil etwa der Frauenanteil in Führungspositionen gesteigert und die Klimaziele gerade so erreicht wurden. Und begründet werden die Boni für die Vorstandsmitglieder mit akrobatischen Rechenübungen, die jede persönliche Verantwortung vermissen lassen. Es stimmt, dass etwa bei den großen Autobauern ein Vielfaches an Vergütungen gezahlt werden, auch dort mit oft abenteuerlichen Begründungen. Doch für einen Staatskonzern, der immer wieder mit Milliarden an Steuergeldern bezuschusst wird, sollten andere Maßstäbe gelten. Die Deutsche Bahn wird für die Wende hin zum klimafreundlichen Verkehr gebraucht, trotz all ihrer Fehler. So leicht wie dieser Tage sollte sie es ihren Gegnern in Zukunft aber nicht mehr machen."/yyzz/DP/ngu