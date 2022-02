Pressestimme: 'Südkurier' zu Bayern/Impfpflicht

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Bayern/Impfpflicht:

"Söder mal wieder. Bayerns Ministerpräsident gehörte zu den ersten, die eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Deutschland forderten. Nach langem Streit haben sich Bundestag und Länderchefs auf diese Forderung geeinigt - und der Kollege aus dem Freistaat schert aus. Noch mehr Zickzack geht nicht. Söder befördert seinen eigenen Vorschlag in den Reißwolf und fällt mit seinem Rückzieher all jenen in den Rücken, die ihm in der Corona-Politik gefolgt sind. Sie müssen sich verschaukelt vorkommen. Denn faktisch hat sich damit die Impfpflicht für Pflegekräfte erledigt. Wenn Bayern darauf verzichtet, können Nachbarländer wie Baden-Württemberg nicht länger daran festhalten, weil Ungeimpfte nur wenige Kilometer hinter der Grenze schnell einen neuen Job finden. Mit seiner einsamen Entscheidung untermauert Söder seinen Ruf, Ellbogen einzusetzen, wo Absprachen gefordert wären. Die Folge ist ein neuer Flickenteppich. Er macht die Corona-Politik nicht nachvollziehbarer."/be/DP/stw