Pressestimme: 'Südkurier' zu den gesenkten EU-Umweltauflagen

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu den gesenkten EU-Umweltauflagen:

"Die Landwirte können sich als Gewinner sehen. Ihre Traktor-Sternfahrten und Straßenblockaden in ganz Europa haben bleibenden Eindruck hinterlassen, in der EU und bei der Bundesregierung. Doch zu welchem Preis? Da häuften sich in jüngster Zeit die Proteste, die völlig aus dem Ruder liefen. Und nun werden Auflagen zum Schutz von Tier- und Pflanzenarten gelockert, die den anhaltenden Diversitätsverlust bremsen sollten. Die Rechnung zahlt wieder einmal die Natur. Zu Recht haben die Bauern dagegen protestiert, dass ausgerechnet bei ihnen zuerst gespart werden soll. Sie, die ohnehin mit dem dringend notwendigen umweltfreundlichen Umbau ihres Berufszweigs zu kämpfen haben, während Kerosin steuerfrei bleibt, Steinkohle subventioniert wird und auch das berühmte Dienstwagenprivileg nicht angetastet wird. Da sollte die Ampel-Koalition tatsächlich schleunigst nachsteuern. Das würde nicht nur der Natur helfen, sondern ebenso dem gesellschaftlichen Klima guttun."/DP/jha