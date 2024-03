Pressestimme: 'Südkurier' zu den Sozialplänen der CDU

KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zu den Sozialplänen der CDU:

"Diese Mühe hätte sich die CDU sparen können. Das Konzept, mit dem die Christdemokraten das Bürgergeld ersetzen wollen, ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Die Union zeichnet einmal mehr das pauschale Bild der faulen Leistungsbezieher, die sich auf Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben machen. Daran sind gleich mehrere Dinge falsch. Erstens ist der Anteil der Totalverweigerer, die jede Arbeit ablehnen, verschwindend gering. Er bewegt sich nach Angaben der Arbeitsagentur im Bereich von ein bis zwei Prozent. Diese Leute zu sanktionieren ist bereits jetzt möglich. Und zweitens ist es auch nicht so, dass Menschen in nennenswertem Umfang kündigen oder sich nicht um Arbeit bemühen, um stattdessen Sozialleistungen zu beziehen. Mit dem aktuellen Regelbetrag von 563 Euro führt garantiert niemand ein Leben in Saus und Braus. Arbeitsfaul war in diesem Fall die CDU, die mit diesem populistischen Konzept nur die soziale Spaltung befördert, aber keinerlei sinnvolle Lösungen bietet."