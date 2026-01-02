02.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Südkurier' zu Gesundheitskosten

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zu Gesundheitskosten

Die Deutschen sollten 2026 weniger zum Arzt gehen. Das wäre ihrer Gesundheit oft gar nicht mal abträglich. Durch die Politik geistert gerade eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man die Kosten im Gesundheitssystem senken kann. Eine Praxisgebühr wird diskutiert, die Einschränkung der freien Arztwahl, eine Reform des Rettungswesens und der Notfallambulanzen. All das könnte problemlos ohne Auswirkungen auf die Volksgesundheit durchgeführt werden. Gesundheitsdienstleistungen haben sich in Deutschland zu einem Milliardengeschäft abseits des medizinisch Notwendigen entwickelt, an dem sich viele schadlos halten: Ärzte, die Patienten unnötigerweise wieder und wieder einbestellen. Pharmahersteller, die für neue Medikamente Mondpreise ansetzen. Und die Gesundheitsverwaltung und die Kassen, die riesige Apparate ausgebildet haben. Der Patient sollte sich nichts vormachen. Er ist die Melkkuh im System. Aus diesem Blickwinkel wäre es schlecht, wenn es ihm gut ginge./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen