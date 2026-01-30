30.01.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Südkurier' zu Iran/Revolutionsgarden

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Iran/Revolutionsgarden:

"Die Zeit, in der dieser Schritt noch mehr als eine rein symbolische Wirkung gehabt hätte, ist längst verstrichen. Es hat erst ein Massaker unvorstellbaren Ausmaßes gebraucht, bis nun auch die EU-Staaten zu dem Schluss gekommen sind, dass die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen sind. Die Tausenden Toten der jüngsten Proteste gehen auf das Konto ihrer Milizen, sie sind seit jeher die wirtschaftliche und militante Stütze des Regimes in Teheran. Es ist auch längst nicht das erste Mal, dass die Revolutionsgarden die Waffen auf die eigene Bevölkerung richten, wenn es darum geht, ihre Macht zu sichern. Immer wieder wurden Aufstände blutig niedergeschossen. Trotzdem schreckten die Europäer davor zurück, darauf wirksame Sanktionen folgen zu lassen. Entweder aus der Hoffnung heraus, das Atomabkommen wieder zum Leben erwecken zu können, oder bloß aus Angst vor Vergeltung. Den Preis für diese Untätigkeit bezahlten viele Iranerinnen und Iraner mit ihrem Leben."/DP/jha

