Pressestimme: 'Südkurier' zu Kampfdrohnenbeschaffung für die Bundeswehr
KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zu Kampfdrohnenbeschaffung für die Bundeswehr:
"Es ist befremdlich. In der Ukraine setzt die russische Armee täglich Hunderte von Drohnen ein, um Tod und Vernichtung in das Land zu tragen, während die Bundeswehr nicht einmal über Kampfdrohnen verfügt, um ihre neue Litauen-Brigade zu schützen (.). Anstatt die Beschaffung zu beschleunigen und die Systeme schnellstens bei zwei deutschen Herstellern zu ordern, tritt der Verteidigungsminister auf die Bremse. Er will zunächst klären lassen, welchen Einfluss der US-Investor und Trump-Unterstützer Peter Thiel bei einer der beiden Firmen hat. Den Bürokratismus will Boris Pistorius überwunden haben, aber ideologisch geleitete Bedenkenträgerei tritt an seine Stelle. Die Zeitenwende macht mal wieder Pause, während Putins Armee immer kampferprobter wird. Dem ist nur mit Entschlossenheit, aber nicht mit Schläfrigkeit zu begegnen. Die Polen haben das längst begriffen, während man in Berlin über Nichtigkeiten debattiert."/yyzz/DP/men
