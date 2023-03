Pressestimme: 'Südkurier' zu Klausurtagung auf Schloss Meseberg

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Klausurtagung auf Schloss Meseberg:

Auch wenn sich der Kanzler alle Mühe gibt, die Risse in der Ampelkoalition mit Harmonie-Paste zu füllen: Es steht nicht gut um die Eintracht im Bundeskabinett. Nichts macht das deutlicher als der Streit um das von der EU geplante Aus für den Verbrennungsmotor, bei dem sich zwischen Grünen und FDP ein Bruch auftut, der die Statik im Kabinett ins Wanken bringt. Nach der Berliner Wahlschlappe meinen die Liberalen, ihr Profil schärfen und sich für ihre Klientel ins Zeug legen zu müssen. Das heißt: Der Verbrenner soll so lange wie möglich fahren dürfen. Die Grünen sehen darin einen Bremsklotz ihres Lieblingsprojekts, der Verkehrswende. Dass man sogar EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach Meseberg gebeten hat, zeigt, dass es beim Treffen in der Mark Brandenburg ans Eingemachte geht. Olaf Scholz tut nach außen hin so, als sei die Klausur nur ein netter Gedankenaustausch für ein klimapolitisches Marketingkonzept. Doch die Schalmei der Beschwichtigung klingt schräg./yyzz/DP/mis