Pressestimme: 'Südkurier' zu Lauterbach

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Lauterbach:

"Politisch gesehen ist es eine riskante Entscheidung. Aber am Ende kam Olaf Scholz nicht mehr an ihm vorbei: Karl Lauterbach, Corona-Fernsehprediger der Nation, wird Gesundheitsminister. An seiner fachlichen Eignung gibt es keinen Zweifel: Der SPD-Mann, von Beruf Mediziner, lag in der Corona-Krise mit vielen Prognosen richtig - was CDU-Vorgänger Jens Spahn kaum von sich behaupten kann. Ob Lauterbach für sein schwieriges Amt jedoch das erforderliche Fingerspitzengefühl mitbringt, wird sich erst noch zeigen müssen. Seine Popularität verdankt der 58-jährige Rheinländer vor allem den TV-Talkshows, da er keine Scheu hat, seine Meinung publikumswirksam auf den Punkt zu bringen. Andersmeinende zu ertragen und zu überzeugen, gehört nicht zu den Stärken des neuen Ministers. Diese Aufgabe kommt auf ihn als Chef des Gesundheitsressorts aber zu. Lauterbach wird auch daran gemessen werden, ob es ihm gelingt, den Skeptikern und Neinsagern den Wind aus den Segeln zu nehmen."/ra/DP/nas