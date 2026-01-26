|
26.01.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Südkurier' zu Nato/Trump/Afghanistan
KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Nato/Trump/Afghanistan:
"Schon bei seiner wirren Rede in Davos malte Donald Trump das schräge Bild einer Nato, deren alleiniger Zahlmeister immer die USA gewesen seien. Nun hat der US-Präsident nachgelegt und sein Narrativ auf den Afghanistan-Einsatz übertragen. Dass westliche Staatschefs und auch der deutsche Verteidigungsminister Trumps Lüge eines frontfernen Verkrümelns der Nato-Partner zurückweisen, ist eine löbliche Pflichtübung. Sie wird aber nichts an der Auffassung des Präsidenten ändern, die besagt: Ohne uns seid Ihr nichts. Leider hat Europa - schaut man auf die erst von den USA entschiedenen Balkan-Kriege der 90er-Jahre - alles dafür getan, Trumps Sicht auf das ungleiche Engagement in der Nato zu verfestigen. Durch Argumente wird man diesen Mann nicht umstimmen können, sondern nur durch Taten und Beweise. (.)"/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.