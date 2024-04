Pressestimme: 'Südkurier' zu Reform der Bundeswehr

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Reform der Bundeswehr :

"Die Bundeswehr muss attraktiver werden - die Truppe altert und schrumpft: Es gibt 20 000 unbesetzte Stellen, eine Abbrecherquote von mehr als 20 Prozent und fast keine Frauen. Die zahlreichen Werbekampagnen blieben mehr oder weniger wirkungslos, wodurch sich natürlich die Frage stellt, ob Freiwilligkeit allein ausreicht in Zeiten, in denen der Krieg näher an Deutschland heranrückt. Allerdings, das gehört auch zur Wahrheit: Mit mehr als 181 000 Soldatinnen und Soldaten hat die Armee weitaus dringendere Probleme als die Wiedereinführung einer Wehrpflicht. Die Bundeswehr hat nach wie vor zu wenig Panzer, zu wenig Ersatzteile, zu wenig Munition - und zu wenig Geld, um die teils runtergerockten Kasernen aufzuwerten. Vom schuldenfinanzierten 100-Milliarden-Sondervermögen bei der Truppe ist bisher noch kaum etwas angekommen. Diese grundlegenden Fragen sollten geklärt sein, bevor man über die Einführung einer neuen Wehrpflicht überhaupt erst nachdenkt."/DP/jha