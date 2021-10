Pressestimme: 'Südkurier' zu Sondierungsverhandlungen

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Sondierungsverhandlungen:

"Was Armin Laschet immer noch nicht wahrhaben will, spricht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt offen aus: Die Reise geht in Richtung Ampel. Die Sondierungsgespräche in Berlin steuern mit Riesenschritten auf die SPD und einen Bundeskanzler Olaf Scholz zu. Vor allem FDP-Chef Lindner, der vor der Wahl anderes versprochen hatte, muss sich dafür einen gewaltigen Ruck geben. Doch die Union macht den Liberalen den Seitenwechsel leicht: Wer nicht weiß, ob er überhaupt regieren will, kann nicht erwarten, als Partner für Koalitionsgespräche ernstgenommen zu werden. Damit neigt sich in der Union das tragische Kapitel Laschet unweigerlich dem Ende zu. Der Kanzlerkandidat hat im Wahlkampf viele Fehler gemacht. Am unglücklichen Verlauf der Sondierungsgespräche sind jedoch andere schuld - vor allem die Unionsfreunde in Bayern. An einem Jamaika-Kanzler namens Armin Laschet hat Markus Söder sichtlich kein Interesse. Wenn der CDU-Chef scheitert, dann an ihm."