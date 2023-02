Pressestimme: 'Südkurier' zu Ukraine/EU-Gipfel

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zu Ukraine/EU-Gipfel

Präsident Selenskyj bringt das Dilemma auf den Punkt. Was hilft es seinem Land, wenn in Europa alle öffentlich für die Ukraine eintreten, bei der Bitte um Waffen aber zögern oder abwinken? Der Beifall, der dem Gast aus Kiew im Europaparlament entgegenbrandete, kommt zweifellos von Herzen. Am Kriegsverlauf ändert er nichts. Noch kurz vor dem Treffen mit Selenskyj warnte Olaf Scholz im Bundestag vor einem Überbietungswettbewerb bei Waffenlieferungen. Aus dem Blickwinkel eines ums Überleben kämpfenden Landes müssen sich solche Formulierungen zynisch anhören: Von gegenseitigen Überbietungen kann wahrlich nicht die Rede sein, wenn aus Kiew wieder einmal Hilferufe kommen. Aber Scholz hat sich festgelegt. Wenn er glaubwürdig bleiben will, muss er Selenskyj bei der Bitte um Kampfflugzeuge abblitzen lassen. Für beiden Seiten wird der Spielraum enger./yyzz/DP/zb