Pressestimme: 'Südkurier' zur Friedenskonferenz

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zur Friedenskonferenz:

"Es schien zunächst wie ein Rohrkrepierer, als die Schweiz vergangene Woche bekannt gab, im Juni eine Friedenskonferenz zur Ukraine abhalten zu wollen. Die Reaktionen der meisten Länder blieben verhalten, Russland lehnt eine Teilnahme kategorisch ab. Nun aber, mit dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in China, kommt Bewegung in die Sache. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, Russlands wichtigster Verbündeter, zeigt sich plötzlich offen. Trotzdem ist ein Friedensabkommen bei dem Treffen am Vierwaldstättersee höchst unwahrscheinlich, sollte der Gipfel überhaupt zustande kommen. Für die Ukraine könnte das Format aber dazu dienen, neutrale oder Russland freundlich gesinnte Staaten für sich zu gewinnen, auch weil Kremlchef Wladimir Putin gar nicht dabei sein dürfte. Möglich also, dass dieser aus der Ferne beobachten muss, wie ihm die Verbündeten von der Stange gehen. Alleine damit wäre für die kriegsgeplagte Ukraine schon viel gewonnen."/nme/DP/he