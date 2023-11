Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Antisemitismus in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Antisemitismus in Deutschland:

"Soll das Woche für Woche so weitergehen? Tausende Muslime ziehen lautstark durch deutsche Städte und geben sich dabei wenig Mühe, ihren Judenhass zu verstecken. Offen beklatscht aus der linken Szene, heimlich beklatscht aus der rechten Ecke. Antisemitische Einstellungen vereinen Milieus, die sonst weit voneinander entfernt scheinen. Die Saat des Hasses, die gerade auch in Moscheen gelegt wurde, ist aufgegangen. Die Polizei muss nun ausbaden, dass politisch Verantwortliche jahrelang wegschauten. Was tun? Beispielsweise Konsequenz zeigen: Moscheen auf deutschem Boden müssen deutschen Regeln folgen. Und nicht der türkischen Religionsbehörde. Aber auch für Bildung sorgen, bei Kindern und Jugendlichen altersgerecht dem etwas entgegensetzen, was ihnen daheim eingeimpft wird. All das dauert. So leicht jedenfalls geht der Hass nicht wieder weg."/zz/DP/he