Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Aus für den Verbrenner

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Aus für den Verbrenner:

"Eine Jahreszahl als Ausstiegsdatum zu beschließen, ist leicht. Die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ist schon viel schwerer. Kann man tatsächlich bald in einem dicht besiedelten Stadtgebiet, wo der E-Auto-Fahrer keinen festen Parkplatz hat, das Auto auch ganz bestimmt abends aufladen? Gibt es bald wirklich im ländlichen Raum genügend Ladepunkte? Haben in absehbarer Zeit viele Haushalte tatsächlich die seit Jahren angekündigten digitalen Stromzähler, die dafür sorgen können, dass nach Feierabend Millionen Elektroautos nicht gleichzeitig Strom ziehen und so das Netz vor dem Zusammenbruch schützen? Die Frage bleibt: Geht es auch anders? Synthetische Kraftstoffe, bekannt als E-Fuels, zwar für Schiffe und Flugzeuge vorzusehen, für Autos aber einfach so beiseitezuschieben, wie das in der EU gerade geschieht, ist jedenfalls kurzsichtig. Schon deshalb, weil ja Millionen Verbrenner auf den Straßen bleiben. Und die wären umweltfreundlicher unterwegs, hätten sie E-Fuels im Tank."/zz/DP/nas