|
15.09.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer
ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer:
"Seine Prioritäten sind sehr einseitig verteilt: Den Bauern Wünsche erfüllen - und die Tierschützer links liegen lassen. Nun konnte man Ersteres von einem Landwirtschaftsminister der CSU durchaus erwarten. Letzteres ist allerdings genauso unnötig wie gefährlich: für Rainer selbst, die Tierhalter und den gesellschaftlichen Frieden im Land. Auch wenn beim Einkauf dann zwar meistens der Preis entscheidet, zeigen Umfragen gleichzeitig immer und immer wieder, dass die Verbraucher beim Einkauf mit Blick auf das Tierwohl ein gutes Gewissen haben wollen. Rainer ignoriert die Tierschützer nicht nur, er provoziert sie. Die in der Szene sehr geschätzte parteilose Ariane Kari als Bundestierschutzbeauftragte zu entlassen, um sie durch die Staatssekretärin und CDU-Vize Silvia Breher zu ersetzen, wurde als offene Kampfansage gewertet."/yyzz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.