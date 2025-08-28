28.08.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu deutsch-französischem Verhältnis

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu deutsch-französischem Verhältnis:

"Kanzler ist Friedrich Merz zwar erst seit Kurzem, aber den französischen Staatschef Emmanuel Macron wird er am Donnerstagabend umarmen wie einen alten Freund. Schon beim Antrittsbesuch in Paris vor drei Monaten dröhnte das gegenseitige Schulterklopfen über den Hof. Seither haben die beiden einiges zusammen erlebt - und auch erreicht. Nun aber, beim deutsch-französischen Ministerrat im südfranzösischen Toulon, muss sich zeigen, wie solide die Partnerschaft zwischen "cher Friedrich" und "cher Emmanuel" wirklich ist. Denn - Sympathie hin oder her: Es gilt, ein paar handfeste Probleme anzugehen."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:54 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigten vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen