Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Deutschland in der Krise

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Deutschland in der Krise:

"Jetzt scheint Scholz verstanden zu haben, dass er etwas tun muss. Dass ihm dabei der Gedanke an einen Industriegipfel kommt, liegt nahe, denn wenn es um Wirtschaft geht, denken Sozialdemokraten immer schon Industrie und seltener Mittelstand oder Handwerk. Dass Scholz diesen sogenannten Industriegipfel aber nochmal verengt und lediglich die großen Automobilhersteller einlädt, überzeugt nicht. Klar, Deutschland ist Autoland und wenn es VW, BMW und Mercedes schlecht geht, kann es der Wirtschaft insgesamt nicht gut gehen. Doch hat die Bundesregierung in ihrem Wirtschaftsbericht sehr deutlich analysiert, dass es eben nicht nur an den radikal veränderten Bedingungen für die Autokonzerne liegt. Die Mega-Themen lauten zu hohe Energiekosten, zu wenig Fachkräfte und zu viel Bürokratie."/yyzz/DP/he