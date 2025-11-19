|
19.11.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Digitalgipfel
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Digitalgipfel:
"Die Überschrift versprach viel. Auf dem Gipfel zur "Digitalen Souveränität Europas" ging es um die ganz großen Fragen. Erwartungsgemäß fielen auch die Antworten groß aus. Man werde sich eigenständig auf den Weg machen, den Wettbewerb annehmen, eigene europäische Dienstleistungen entwickeln, bis hin zur Schaffung eines eigenen Social-Media-Angebots. Doch leider hat die Öffentlichkeit diese Antworten nicht zum ersten Mal gehört, sondern sehr oft - und sehr oft ist nur wenig, jedenfalls nicht genug passiert. So haben neue Tech-Unternehmen in Europa zum Beispiel einen Finanzierungsnachteil. Doch über einen gemeinsamen Finanzmarkt, der dieses Hemmnis beseitigen könnte, zerstreiten sich die Staaten seit Jahren."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht teils deutliche Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.