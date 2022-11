Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Erfolgen von Demokratien in der Pandemie

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Erfolgen von Demokratien in der Pandemie

(Denn) während Deutschland von Lockdown zu Lockdown taumelte, nach Masken suchte und den Impfstart vermasselte, schien in China längst wieder die Normalität zurückgekehrt zu sein. Und plötzlich mischte sich in den Grusel angesichts der diktatorischen Freiheitsberaubung auch so etwas wie Neid und die bange Frage: Sind die autoritären Länder dieser Welt womöglich besser aufgestellt für den Umgang mit derartigen Krisen? Können die Demokratien den Systemwettbewerb Corona bestehen? Zweieinhalb Jahre später lässt sich sagen: Ja, sie können. Während hierzulande sowohl Karnevals- als auch Skisaison in Gang kommen, dürfen in China wegen steigender Infektionszahlen Millionen von Menschen ihre Häuser nicht verlassen. Hunderte Flüge wurden gestrichen. Und in der besonders betroffenen Metropole Guangzhou wird bereits wieder mit einem Komplett-Lockdown gerechnet. Auch wenn es ein bisschen dauerte, hat sich die Demokratie so schlecht nicht geschlagen./yyzz/DP/zb