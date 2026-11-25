ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu EU-Erweiterung und dem Westbalkangipfel:

Es ist ein Dilemma: Eigentlich hat die EU die Grenzen ihres Wachstums längst erreicht. Mit jeder Erweiterung würde sie in ihrer jetzigen Verfasstheit noch heterogener, noch entscheidungsunfähiger. Sofern Beitritte nach bisherigem Muster erfolgen würden, erwächst daraus nur das Risiko einer fortgesetzten Selbstblockade. Mit Blick auf Montenegro und alle übrigen Staaten in der Warteschlange gibt es aber Vorschläge, wie dieses Risiko einzuhegen wäre. Deutschland und Frankreich plädieren für eine "schrittweise Integration". Das läuft auf ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten hinaus. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen möchte einen ähnlichen Effekt mit anderen Mitteln erreichen: einer Art Beitritt auf Bewährung. Beide Modelle einer Absicherung gegen neue EU-Saboteure ließen sich auch kombinieren. Anderenfalls birgt jeder neue Beitritt die Gefahr einer weiteren Schwächung durch schlichte Überdehnung./yyzz/DP/mis