10.06.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Gesprächen mit den Sozialpartnern

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Gesprächen mit den Sozialpartnern:

"Die Idee dahinter ist simpel: Wenn sich nur die großen gesellschaftlichen Akteure einig sind, dann kann auch die Politik Reformen - besser gesagt: Kürzungen und Einsparungen - vornehmen, ohne allzu großen öffentlichen Gegenwind zu fürchten. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer dabei sind, so die These, fehlt der öffentliche Resonanzboden, der dem Protest gegen unbequeme politische Entscheidungen erst den richtigen Druck verleiht. Leider hat das schon in der Vergangenheit nicht so super geklappt, wie es im kollektiven Gedächtnis verankert ist. Das aktuelle Treffen dürfte noch unerquicklicher ausfallen, denn die Gewerkschaften und die Arbeitgeber verfügen nicht mehr über den Resonanzboden vergangener Zeiten. Dafür ist die Medienwelt zu sehr zersplittert und die Interessen ihrer Untergruppen sind zu vielschichtig."/DP/jha

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