ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Kanzler und der Haushaltsdebatte:

Friedrich Merz hat im Bundestag einmal mehr eine zutreffende Analyse geliefert: Deutschland kann es sich nicht mehr leisten, alles aus Steuermitteln zu finanzieren, woran die Menschen sich gewöhnt haben. Mit Recht warnt der Kanzler, wenn heute ungebremst Geld ausgegeben werde, hätten künftige Generationen in Deutschland keinen finanziellen Handlungsspielraum mehr. Das Problem ist nur: Genau das tut er mit seiner schwarz-roten Bundesregierung - wie so oft bei Merz klaffen Reden und Handeln stark auseinander. Obwohl die Koalition über die neuen Ausgabenregeln für die Bundeswehr und das kreditfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur gigantische Geldsummen zur Verfügung hat, spart sie an anderer Stelle wenig bis gar nicht. Die daraus erwachsenden Zinslasten werden zu großen Problemen für Kinder und Enkel./yyzz/DP/mis