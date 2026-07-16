16.07.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Klimaanpassung

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Klimaanpassung:

"Viele Menschen denken über den Klimawandel recht schematisch. Nach dem Motto: Es wird heißer und trockener. Das stimmt in der Tendenz - doch oft ist die Sache komplizierter. Man sieht es am Beispiel Wasser: Manchmal regnet es zu wenig, wie in den vergangenen Wochen. Manchmal gibt es auch zu viel Wasser auf einmal, denn auch Starkregenereignisse nehmen mit dem Klimawandel zu. Deswegen ist es grundsätzlich richtig, weiter einen ambitionierten Klimaschutz zu betreiben. Doch es reicht eben nicht. Sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, darauf wird es ankommen. Wie dringlich die Klimaanpassung ist, sollte jedem bewusst sein. Der Klimawandel schreitet voran, beschleunigt sich sogar. Extremwetterereignisse nehmen also zu. Und in ein paar Jahren werden uns die Hitzewellen des Jahres 2026 als gute alte Zeit erscheinen."/yyzz/DP/men

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