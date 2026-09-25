25.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Konjunktur

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Konjunktur:

"Getrieben wird das Wirtschaftswachstum Deutschlands aktuell durch eine starke Exportwirtschaft, aber auch durch die schuldenfinanzierten Ausgaben des Staates für Straße und Schiene sowie für die Aufrüstung der Bundeswehr. Weil dieser Effekt schrittweise verpufft, wird es wohl nicht so weitergehen. Die Wachstumskurve in den kommenden Jahren zeigt bereits wieder nach unten. Es ist ein Aufschwung auf wackeligen Beinen. Die Ökonomen sagen klar, was nötig ist, um die Wirtschaft dauerhaft zu stärken: günstigere Energie und sinkende Sozialversicherungsbeiträge. Darauf sollte die Bundesregierung jetzt hören. Es braucht die Reformen dringender denn je - gerade auch die unpopulären bei Rente und Gesundheit. Ohne sie droht die dauerhafte Stagnation."/yyzz/DP/nas

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