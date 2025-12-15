15.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel:

"Muss die Marktkonzentration der Big Four durch staatliche Zwangsmaßnahmen zerschlagen werden, um mehr Wettbewerb zu erzwingen? Nun, ganz so weit sind wir wohl noch nicht. Aber als Ultima Ratio sollten derartige Überlegungen auch kein Tabu sein. Mit Sozialismus hätte das nichts zu tun. Der frühere US-Präsident Theodore Roosevelt, der sich den Spitznamen "Trust-Buster" (Monopol-Zerschlager) redlich verdient hat, war überzeugter Kapitalist. Die Regierung solle nicht den Wohlstand der Großen eindämmen, wohl aber deren Möglichkeit, die Kleinen zu unterdrücken - das war sein Leitsatz. Roosevelt war klug genug, eine strukturelle Schwäche des Kapitalismus zu erkennen, und mutig genug, etwas dagegen zu unternehmen. Die Amerikaner haben ihm dafür auf dem Mount Rushmore ein Denkmal gesetzt. Für Deutschland gilt: Mehr Roosevelt wagen."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen