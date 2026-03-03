Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Macrons Atom-Plänen

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Macrons Atom-Plänen:

"Emmanuel Macron hat Recht, dass die Welt der Regeln in Ruinen liegt. Daher ist es verständlich, dass er die Zahl der Atomsprengköpfe seines Landes erhöhen will. Seine Forderung, die Europäer müssten wieder in der Lage sein, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, ist richtig. Die Entscheidung über den Einsatz der Waffen bleibt aber allein in der Hand des französischen Präsidenten. Der nukleare Schutz der Amerikaner ist für Europa derzeit unverzichtbar. Angesichts der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump fühlt es sich aber an, als könnte sich ein einst als sicher geltendes Los für Europa im Ernstfall als Niete erweisen. Von den Franzosen ein zweites Los zu kaufen, ist da klug. Sicher ist es aber nicht."/yyzz/DP/nas