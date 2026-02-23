Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Merz

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz:

"In einer Passage ließ der CDU-Chef an Klarheit nichts zu wünschen: bei seinem Bekenntnis zur politischen Mitte nämlich. Er habe sich "abschließend entschieden", so Merz' bemerkenswerte Wortwahl, die Zustimmung zur Politik seiner Partei "ausschließlich" in genau dieser Mitte zu suchen. (...) Eine Ansage an all diejenigen in der Partei, die womöglich doch hin und wieder wenn schon nicht von Koalitionen mit der AfD, so doch von punktuellen Kooperationen träumen. Die Konsequenz daraus formuliert Merz ebenfalls in aller Deutlichkeit: "Ja, das verengt uns im Augenblick auf eine Koalition mit der SPD", räumt er ein. Die Mitte mit den Sozialdemokraten - oder nichts, das ist die Alternative, vor die Merz die Partei stellt."/DP/jha