Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Merz-Debakel

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz-Debakel:

"Der extrem unglückliche Start von Friedrich Merz in seine Kanzlerschaft ist so ein Fall: Davon profitiert wirklich nur die AfD. 1:0 für die stärkste Oppositionsfraktion. Wie so häufig musste die AfD nichts dafür tun. Dieser für sie unverhoffte Erfolg sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die AfD selbst seit der Einstufung als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz unter enormen Druck steht. Manche Führungskräfte rufen öffentlich zur rhetorischen Mäßigung auf. Wenn die AfD in absehbarer Zeit eine realistische Chance auf konkrete politische Macht haben will, wird sie sich mäßigen müssen. Doch ob die AfD Chrupalla folgt, ist mehr als fraglich. Schließlich lässt ihr Erfolg genug Rechte in dem irrtümlichen Glauben, dass sie wegen ihrer teils menschenverachtenden Rhetorik gewählt werden - und nicht, weil sie von den Fehlern der anderen profitieren."/DP/jha