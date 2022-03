Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Novavax/Impfkampagne

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Novavax/Impfkampagne:

"Entgegen der vollmundigen Ankündigungen der Bundesregierung noch zu Jahresbeginn läuft die Impfkampagne seit Wochen nur noch auf Sparflamme. In der vergangenen Woche sind im Schnitt täglich 107000 Dosen verabreicht worden, im Dezember waren es gemeinhin noch etwa zehnmal so viele. Nun aber haben Politik, Robert-Koch-Institut und Ärztefunktionäre einen neuen Hoffnungsträger: Nach einigen Verzögerungen steht das Vakzin von Novavax tatsächlich zur Verfügung, ein Proteinimpfstoff und damit eher klassisch hergestellt, anders als die mRNA-Vakzine von Biontech und Moderna. Ein echter Schub für die Impfkampagne ist aber nicht zu erwarten. Will die Politik tatsächlich die Impfquote - derzeit sind mehr als 75 Prozent der Bevölkerung zweimal und rund 57 Prozent dreimal geimpft - spürbar steigern, muss sie eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen."