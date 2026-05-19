19.05.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Politikverdrossenheit

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Politikverdrossenheit:

"Wer die Demokratie in Deutschland schützen möchte, muss aufhören, die enormen Leistungen des deutschen Wohlfahrtstaates systematisch zu diskreditieren. Der proklamierte Niedergang des Sozialen erweckt bei gleichzeitig steigenden Sozialausgaben den Eindruck, der Staat versage und die Politik sei unfähig. Die Debatte muss sich deshalb darauf konzentrieren, den ausgezeichneten deutschen Sozialstaat noch besser zu machen. Wir müssen darum ringen, wie die knappen Mittel am besten eingesetzt werden können. Das schafft wieder Vertrauen - in den Sozialstaat und in die Demokratie."/DP/jha

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