Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Reformen in der katholischen Kirche

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Reformen in der katholischen Kirche:

"Der Kampf zwischen den Kardinälen Marx und Woelki steht stellvertretend für den Richtungsstreit in der katholischen Kirche. Will sie, wie Marx, näher bei den Menschen sein oder, wie Woelki, Bollwerk gegen Veränderungen? Für die Kirchen des Westens gibt es von Papst Franziskus wenig Orientierung. Der Pontifex aus Argentinien fremdelt mit den Befindlichkeiten der Christen in der westlichen Welt. Doch auf Macho-Art ewig verdrängen lassen sich deren Themen nicht."/yyzz/DP/he