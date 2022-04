Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Robert Habecks Energiewende-Osterpaket

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Robert Habecks Energiewende-Osterpaket

Zweifel an der Machbarkeit, wie sie die FDP bereits angebracht hat, sind angebracht. So gibt es nicht nur schlicht zu wenige Handwerker, die diesen beispiellosen Kraftakt in Schnelle umsetzen könnten. Es müsste in zehn Jahren auch eine funktionierende, globale Wasserstoffwirtschaft aufgebaut sein. Dass diese energiepolitische Zeitenwende so schnell gelingt, ist alles andere als ausgemacht./kkü/DP/zb