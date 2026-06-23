23.06.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Rücktritt von Starmer

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Rücktritt von Starmer

Starmer hat einen geordneten Übergang angekündigt - aber wohin? Das Land war nach den langen Schockwellen des Brexits gerade wieder auf dem Weg einer Annäherung an die EU, was für beide Seiten vorteilhaft war. Immerhin ist das Vereinigte Königreich die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas und ein wichtiger Handelspartner. Und was mindestens genauso wichtig ist: In Sicherheitsfragen hat sich Großbritannien als verlässlicher Bündnispartner erwiesen, sowohl in der Nato selbst als auch bei der Unterstützung der Ukraine. Es liegt in Europas Interesse, die Briten auf dem neuen, europafreundlichen Kurs zu halten. Starmers Nachfolger sollte erkennen, dass dies auch Großbritannien nützt./yyzz/DP/zb

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