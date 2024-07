Pressestimme: 'Südwest Presse' zu sinkender Geburtenziffer in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu sinkender Geburtenziffer in Deutschland:

"Der Staat könnte viel dafür tun, um jungen Eltern das Leben leichter zu machen. Ein verlässliches Angebot an Kitaplätzen wäre ein wichtiger Schritt, ein flächendeckendes Netz von Ganztagsschulen ein weiterer. Dagegen, dass junge Paare vor allem in den Ballungsgebieten kaum eine Unterkunft bekommen, ließe sich mit mehr Wohnungsbau etwas unternehmen. Kommt dann noch ein familienfreundliches Arbeitsklima in den Betrieben hinzu, würde die Lust aufs Kinderkriegen sicherlich wieder größer werden. Und was ist mit den allgegenwärtigen Krisen - sind sie nicht auch ein sehr plausibler Grund, auf das Gründen einer Familie zu verzichten? Gewiss. Aber die Erfahrung zeigt, dass auf politische und ökonomische Problemjahre wieder Zeiten folgen, in denen es sich unbeschwerter leben lässt."