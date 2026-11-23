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23.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Söder und der kalten Progression
ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Söder und der kalten Progression
In Wahrheit aber waren es vor allem die Ministerpräsidenten der Länder, die den Ausgleich der kalten Progression verhinderten. Schließlich hätten auch sie mit weniger Geld auskommen müssen. Ausnahmen waren Bayern und Hessen. Die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nach einer kräftigen Steuersenkung klingt daher harmlos. Doch richtet sie sich gleichzeitig gegen Merz, und auch gegen den Konkurrenten um das Merz'sche Erbe, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Eine klassische Schmutzelei: Win-win für Söder./yyzz/DP/zb
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