Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Sozialstaat

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Sozialstaat

Mit dem Bericht liegen nun viele praktische Vorschläge auf dem Tisch. Allerdings sind viele von ihnen nicht neu - umso wichtiger ist es, dass diese Regierung es endlich in die Umsetzungsphase schafft. Dabei ist ehrliches Erwartungsmanagement von Anfang an wichtig: Schnell wird die Vereinfachung nicht gehen, das sieht man am Beispiel der Elterngeld- Digitalisierung . Sie läuft seit acht Jahren und ist immer noch nicht abgeschlossen. Veränderungen kosten zudem erst einmal Geld, anstatt es einzusparen - gerade wenn Leistungen einfacher zugänglicher werden. Und dennoch liegt in der Reform eine große Chance. Nicht nur für einen handlungsfähigeren Sozialstaat - auch für den Arbeitsmarkt . Denn die Transferentzugsraten gelten seit Langem als einer der Fehlanreize für mehr Erwerbstätigkeit. Ihre Reform scheint deutlich effizienter, als über die Abschaffung des Rechts auf Teilzeit zu debattieren./yyzz/DP/zb