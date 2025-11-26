|
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Steinmeier und der Rentendebatte
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Steinmeier und der Rentendebatte:
"Steinmeier hat im Grunde nur das Offensichtliche beschrieben: schwieriges Thema, Streit normal, Abstriche von allen Seiten gefordert, Kompromiss nötig. Es ist die Betonung auf Letzterem, die den Worten des Bundespräsidenten eine gewisse Dramatik verleiht. Auch das Staatsoberhaupt scheint die Sorge umzutreiben, dass es die schwarz-rote Koalition in dem Konflikt zerlegen könnte."/yyzz/DP/stw
