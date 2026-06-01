Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Streit in der Politik

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Streit in der Politik:

"Was soll Politik denn anderes sein als Disput, Kontroverse und Diskussion mit dem Ziel, zu einem friedlichen Ausgleich der Interessen zu kommen? Politik ohne Streit ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das Grundprinzip der Demokratie, von den alten Griechen erfunden, lautet: Rede, Gegenrede und schließlich Abstimmung. Widerrede, Zuspitzung und Gegenangriff waren willkommener Bestandteil des Prozesses, bei dem im besten Fall alle etwas dazulernten. Streit also. Auch nachdem die Ampel 2024 vor lauter Streit kaputtgegangen war, hielt [Bundespräsident] Steinmeier an seinem Ideal fest und formulierte geschickt: Die Demokratie brauche "den Wettstreit der Ideen". Es ging ihm um eine "neue politische Streitkultur". Gutes Streiten, schlechtes Streiten - darauf läuft es also hinaus."/yyzz/DP/he