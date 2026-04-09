Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Tanken und Politik

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Tanken und Politik:

"Kaum hat sich die Lage an der Tankstelle wieder beruhigt, erlischt der politische Eifer, das Problem grundsätzlicher anzugehen, und zwar so, wie es sich gehört: über das Kartellrecht. Zwar haben die Wettbewerbshüter gerade zusätzliche Befugnisse erhalten, doch das ist nichts, was ein Team guter Wirtschaftsberater nicht in kurzer Zeit umgehen könnte. Wichtiger wäre es, den auf mehreren Geschäftsebenen - von der Ölförderung über den Transport, von der Raffinierung bis zum Großhandel - eng verwobenen Markt aufzulockern und die Strukturen gegebenenfalls zu entflechten. Das erfordert sehr viel Kraft und Zeit, denn die großen Mineralölkonzerne werden sich dagegen mit aller Macht zur Wehr setzen. Doch die Mühe würde sich lohnen, alleine schon, weil man bei der nächsten Ölkrise keine kostenträchtigen Sofortmaßnahmen ergreifen müsste."/yyzz/DP/men