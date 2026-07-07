07.07.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Trumps Einfluss auf die Fifa

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Trumps Einfluss auf die Fifa:

"Die politische Einflussnahme ist ein Skandal. Die Folgen sind unabsehbar. Insgesamt lässt das ungeheuerliche Schurkenstück tief blicken. Es weist erneut darauf hin, wie verdorben, man kann es nicht anders sagen, die Fifa-Führungsspitze und der US-Präsident sind. Jetzt steht die Glaubwürdigkeit einer Sportart, die Millionen Menschen auf der Welt lieben, auf dem Spiel. Das dürfen sich die nationalen Verbände nicht bieten lassen. Sie müssen aufbegehren, die Fifa-Machtstrukturen zerschlagen. Ansonsten kann man gleich aufhören zu spielen."/DP/jha

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