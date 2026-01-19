19.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu US-Zöllen im Grönland-Streit

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest-Presse' zu US-Zöllen im Grönland-Streit

Natürlich stellen die Grönland-Zölle eine neue Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung mit der EU um die weltgrößte Insel dar. Und dieser Schritt kann Deutschland nicht egal sein. Nicht, nachdem seine Exportwirtschaft schon jetzt unter US-Zöllen von 15 Prozent und mehr ächzt. Dennoch bleibt das Zeichen der europäischen Grönland-Mission wichtig und richtig. Es liegt im elementaren Selbstinteresse der EU, die zu Dänemark gehörende Insel als europäisches Territorium zu behaupten. Eine Spaltung der EU oder die Frage, ob die Aufgabe der Insel ein akzeptabler Preis dafür wäre, die USA in der Nato zu halten, kann sich Europa nicht leisten. Denn wenn sich in der Welt die Überzeugung durchsetzen würde, dass die EU erpressbar ist, würde sie zum Spielball von üblen Interessen jeglicher Art werden./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen