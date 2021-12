Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Verbot der russischen Organisation Memorial

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Verbot der russischen Organisation Memorial:

"Es scheint eine Gesetzmäßigkeit zu sein: Sobald Herrscher befürchten, ihre Macht zu verlieren, entwickeln sie eine Art Verfolgungswahn. Dann dauert es nicht lange, bis Kritiker mundtot gemacht werden. Russlands Präsident Wladimir Putin ist schon lange diesem Wahn erlegen. In seinem Plan, die einstige Größe zu restaurieren, haben weder Perestroika und Glasnost noch die Erinnerung an die Schattenseiten des Sowjetreichs einen Platz. Für die Menschenrechte in Russland und sein Ansehen in der demokratischen Welt ist die Entscheidung ein Tiefschlag."/kkü/DP/he