Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Vorschlägen der SPD

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Vorschlägen der SPD:

"Sinn ergibt der Vorschlag nur im Rahmen größerer Reformen - also, nachdem die private Krankenversicherung abgeschafft und eine Bürgerversicherung eingeführt wurde, in die auch Unternehmer, Beamte und Privatiers einzahlen müssen, und die gesetzliche Rente Pflicht für alle wird. Dabei handelt es sich um Vorhaben, an deren Umsetzung die SPD schon gescheitert ist, als sie noch 30 Prozent bei Bundestagswahlen erzielte und nicht wie aktuell in den Umfragen bei 15 Prozent lag. Die Union wird jedenfalls nicht mitmachen wollen."/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark. Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich.
