|
10.02.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Vorschlägen der SPD
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Vorschlägen der SPD:
"Sinn ergibt der Vorschlag nur im Rahmen größerer Reformen - also, nachdem die private Krankenversicherung abgeschafft und eine Bürgerversicherung eingeführt wurde, in die auch Unternehmer, Beamte und Privatiers einzahlen müssen, und die gesetzliche Rente Pflicht für alle wird. Dabei handelt es sich um Vorhaben, an deren Umsetzung die SPD schon gescheitert ist, als sie noch 30 Prozent bei Bundestagswahlen erzielte und nicht wie aktuell in den Umfragen bei 15 Prozent lag. Die Union wird jedenfalls nicht mitmachen wollen."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark. Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich.