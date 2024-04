Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Wohnungsmarkt

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Wohnungsmarkt:

"Die Lage am Wohnungsmarkt ist katastrophal und von den von Kanzler Olaf Scholz angekündigten 400 000 Wohnungen pro Jahr ist weit und breit nichts zu sehen. Und so fragen sich Bürger und Bürgerinnen zu Recht, wie ernst Bund und Länder ihre Sorgen nehmen. Bis die Bauturbo-Maßnahmen greifen, bleibt Mietern, Wohnungssuchenden und Kaufinteressenten nur, sich in Geduld zu üben und die Zähne zusammenzubeißen. Gutes Wohnen ist heutzutage Luxus. Und dabei wird es zunächst auch bleiben - so bitter das auch ist."