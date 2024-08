Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Zustand der Bahn

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Zustand der Bahn:

"Die Situation ist bitter: Statt günstigere Tickets und mehr Verkehr auf der Schiene wird es in den kommenden Jahren womöglich weniger Züge und teurere Fahrkarten geben. Die Bundesregierung hat zwar versprochen, eine Lösung für das Problem zu finden. Doch die Zeit drängt. Bereits jetzt laufen die Kunden weg. Dass es so nicht weitergehen kann, müsste auch der Bundesregierung klar sein. Doch bisher fehlen die Konzepte und der Wille, etwas gegen das Missmanagement auszurichten. Nötig wäre mehr Kontrolle. Der Bund muss in der Lage sein, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Bei falschen Prognosen und verfehlten Zielen müssen Konsequenzen folgen."/yyzz/DP/nas