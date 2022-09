Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Bürgergeld

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Bürgergeld:

"Unter all den Argumenten, warum Hartz IV so knapp bemessen ist, stach ein Argument immer heraus: Wenn man will, dass arbeitslose Menschen arbeiten, muss man dafür sorgen, dass es sich lohnt. Nun warnt das Handwerk, dass das Bürgergeld die Arbeitsbereitschaft senken könnte. Dass an dieser Sorge etwas dran ist, könnte aber weniger mit arbeitsscheuen Menschen zu tun haben als vielmehr mit der aktuellen Lage und den rasant steigenden Preisen. Ob sich Arbeit noch lohnt, wird sich also auch an den Entlastungspaketen der Bundesregierung bemessen."/ra/DP/jha